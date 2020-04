Covid-19

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) alertou hoje que sem medidas adicionais de apoio ao setor muitas empresas "não terão condições para reabrir" dados os "grandes constrangimentos" iniciais com que terão de laborar.

"Se não tivermos apoios, há muitas empresas que não vão ter condições para reabrir, porque não o vão fazer para ter prejuízo. Sabendo nós que vamos reabrir numa situação extraordinária e com grandes constrangimentos, se não formos apoiados será muito difícil manter os postos de trabalho e as empresas abertas", avisou a secretária-geral da AHRESP num 'webinar' para debater Problemas e Soluções para o canal Horeca [hotelaria, restauração e cafetarias] no contexto do surto de covid-19.

Conforme salientou Ana Jacinto, "a AHRESP percebeu desde a primeira hora que esta pandemia iria ter um impacto tremendo nos setores que representa", tendo-se entretanto confirmado um "cenário verdadeiramente preocupante", em que se impõem "medidas robustas para que empresas consigam sobreviver e tenham condições para reabrir".