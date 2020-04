Covid-19

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) instaurou quatro processos crime por especulação de preços de venda de botijas de gás acima dos valores definidos pelo Governo durante a vigência do estado de emergência.

"Desde a entrada em vigor do despacho que fixou os preços mínimos das garrafas de gás comercializadas no território continental, a ENSE já instaurou quatro processos crime por especulação de preços na venda de garrafas de gás acima dos valores definidos (22 euros)", lê-se numa nota publicada no 'site' da ENSE.

No mesmo documento, a entidade indicou que, nos últimos dias, foram fiscalizados vários operadores de venda de garrafas de gás, tendo os processos crime sido enviados para o Ministério Público.