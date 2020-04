Covid-19

(CORREÇÃO DO 7.º PARÁGRAFO) Bissau, 29 abr 2020 (Lusa) - O primeiro-ministro do Governo de iniciativa presidencial da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, confirmou hoje que está infetado com a doença covid-19, que está em casa e se sente bem, numa mensagem divulgada na rede social Facebook.

"Testei positivo para o novo coronavírus, estou em casa e sinto-me bem. Neste momento uma equipa de técnicos do Ministério da Saúde Pública estão na minha residência a proceder a colheitas dos meus familiares e pessoas mais próximas", referiu Nuno Nabian.

O primeiro-ministro salienta que também estão infetados com o novo coronavírus "uma boa parte dos membros da Comissão Interministerial".