Covid-19

A Comissão Europeia aprovou hoje uma ajuda estatal de França à fabricante automóvel francesa Renault, numa garantia de empréstimo no total de cinco mil milhões de euros para assegurar liquidez dado o impacto económico da covid-19.

Em comunicado, Bruxelas justifica a 'luz verde' dada aos apoios estatais de Paris àquele grupo automóvel por considerar que "a medida comunicada por França está em conformidade com as condições estabelecidas no quadro temporário" para este tipo de apoios nacionais.

"A Comissão concluiu que a garantia de empréstimos ao grupo Renault é necessária, adequada e proporcional para minimizar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro", aponta o executivo comunitário.