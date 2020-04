Covid-19

O presidente do Conselho Internacional de Museus (ICOM) da Europa, Luís Raposo, alertou hoje que os museus muito dependentes do turismo internacional "vão entrar em grandes dificuldades e sofrer muitíssimo", com a quebra provocada pela pandemia da covid-19.

Contactado pela agência Lusa sobre os desafios que o setor dos museus enfrenta no presente e no futuro, com as restrições de acesso público, o responsável avaliou que em Portugal "essa quebra do turismo, com a consequente redução de receitas, irá criar situações deficitárias, mas não deverão encerrar".

"A nível mundial haverá situações graves de rotura, com encerramentos, no setor privado, e os museus públicos que dependem muito desses fluxos de turismo vão enfrentar grandes dificuldades", avaliou, dando o exemplo do Museu do Prado, em Madrid, e do Museu Van Gogh, na Holanda, situação que deverá "demorar anos a recuperar".