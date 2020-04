Coivid-19

A XXI Bienal de Arte de Cerveira foi adiada para decorrer entre 01 de agosto e 31 de dezembro, em "formato duplo", presencial e virtual, através de uma plataforma digital, devido à covid-19, informou hoje a organização.

Inicialmente, a edição 2020 da Bienal de Arte do concelho de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, estava marcada para decorrer entre 10 de julho e 13 de setembro.

Em comunicado, hoje, enviado às redações, a Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) especificou que o formato presencial será realizado logo que "as condições epidemiológicas no país, associadas ao surto do novo coronavírus o permitam", e sublinhando que a edição deste ano vai "dar primazia às visitas virtuais, através da criação de uma plataforma digital".