Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) reuniu-se hoje com o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, para discutir a situação política no país, disposto a dialogar segundo as orientações da organização sub-regional africana.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) reconheceu a semana passada Umaro Sissoco Embaló como vencedor das eleições presidenciais da Guiné-Bissau e recomendou a formação de um Governo, que respeite os resultados das eleições legislativas, até 22 de maio.

"Nós participaremos nos trabalhos para a busca de uma solução para a governação", afirmou a vice-presidente do partido, Odete Semedo, atendendo a que a CEDEAO afirma que há um vencedor das legislativas e que quer um novo Governo.