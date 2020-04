Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, remeteu hoje a responsabilidade pelo aumento do número de casos e mortes causados pela covid-19 para os governadores e autarcas que decretaram medidas de isolamento social.

"Essa fatura deve ser enviada aos governadores. Pergunte ao senhor João Doria [governador do estado de São Paulo], ao senhor [Bruno] Covas [prefeito de câmara da cidade de São Paulo] porque eles adotaram medidas restritivas e as pessoas continuam a morrer", disse Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, sua residência oficial em Brasília.

"A minha opinião não vale, o que vale são os decretos de governadores e prefeitos. Não adianta a imprensa [meios de comunicação] colocar na minha conta essas questões, não adianta 'botar' a culpa em mim", acrescentou.