Covid-19

Os museus, monumentos, palácios e centros interpretativos do país "devem reabrir ao público com regras claras de higiene e segurança", no contexto da pandemia covid-19, defendeu hoje a Associação Portuguesa de Museologia (APOM).

Esta posição foi manifestada pela associação numa carta enviada na terça-feira à noite ao Ministério da Cultura, na sequência do anúncio da reabertura progressiva de alguns setores de atividade, em maio próximo.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da APOM, João Neto, disse que é "essencial garantir condições de segurança para o público e os trabalhadores destes espaços" do património cultural do país.