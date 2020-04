Covid-19

O Bloco de Esquerda (BE) quer agendar, com urgência, no parlamento, o projeto de lei para a nacionalização da transportadora aérea TAP, em 'lay-off' desde março devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje os bloquistas.

O BE "sempre se opôs à privatização" de uma empresa "estratégica para o país" e "foi crítico do processo de 2015 que levou o Estado a obter 50%" do seu capital, "porque deixou o processo incompleto e a gestão executiva completamente refém da gestão privada", segundo um comunicado do grupo parlamentar bloquista.

A gestão da transportadora, segundo o BE, "tem-se revelado má, não só para os interesses do Estado como para milhares de trabalhadores", uma "situação agudizada" com a crise de covid-19, "como, aliás, foi hoje mesmo reconhecido pelo ministro das Infra-estruturas", Pedro Nuno Santos, em audição no parlamento.