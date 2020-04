Actualidade

Uma programação de rádio com 24 horas, exclusivamente dedicadas ao jazz, é a proposta da plataforma Play It Safe para celebrar o Dia Internacional do Jazz, que se assinala na quinta-feira.

Ao todo vão ser quatro concertos ao vivo e vários programas de rádio transmitidos através da página playitsafe.pt. A responsabilidade das escolhas é da Porta-Jazz, que foi convidada pela Gig Club e a Omnichord Records, responsáveis pela Play It Safe, para fazer a curadoria da primeira emissão especial da plataforma.

"O jazz é um dos principais géneros fundadores da música e tem menos destaque nos canais generalistas. Se estamos numa altura em que as pessoas parecem mais dispostas a ouvir música, porque não levá-la a conhecer coisas novas?", disse à agência Lusa João Afonso, da Gig Club.