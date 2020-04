Covid-19

Um terço (33,4%) dos mais de cinco mil profissionais de saúde que participaram num estudo da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), relacionado com a covid-19, não cumpre com a automonitorização diária pedida pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

"A realização da automonitorização diária deveria ser a regra na perspetiva, quer da proteção da saúde do profissional, quer da redução da probabilidade do risco de contágio, tal como preconizado pela orientação da Direção-Geral da Saúde desde 21 de março de 2020", destacou em comunicado Florentino Serranheira, coordenador executivo do estudo.

O questionário "Saúde Ocupacional" do Barómetro Covid-19, da ENSP da Universidade Nova de Lisboa, que contou com o contributo de 5.180 profissionais de saúde e cujos resultados foram hoje divulgados, também mostra que 36,6% dos inquiridos se encontram sem sistema organizado de gestão do risco de covid-19, isto é, a proteção e vigilância da sua saúde nos seus locais de trabalho durante a pandemia.