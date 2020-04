Covid-19

O Reino Unido passou a ser o país com o segundo maior número de mortes provocados pela pandemia de covid-19 na Europa, atrás da Itália, graças à contabilização dos óbitos fora dos hospitais feita a partir de hoje pelo governo.

Esta nova forma de contabilização só é comparável com Itália, Alemanha e Suécia, pois não é certo que Espanha ou os EUA contem as mortes registadas em lares de idosos, indicou a diretora clínica do sistema de saúde público de Inglaterra, Yvonne Doyle.

"Percebe-se, porque é complicado e complexo obter isto numa base diária", comentou.