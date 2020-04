Actualidade

O filme "A mordida", do realizador português Pedro Neves Marques, foi distinguido como a melhor curta-metragem de ficção no festival de cinema holandês Go Short, foi hoje anunciado.

O festival deveria ter decorrido em Nijmegen, nos Países Baixos, mas, por causa da covid-19, foi alterado para uma edição 'online' que começou no dia 15.

Os prémios desta edição foram hoje anunciados 'online' e "A mordida", de Pedro Neves Marques, recebeu o prémio de melhor curta-metragem internacional de ficção, ficando ainda automaticamente nomeado para os prémios da Academia Europeia de Cinema.