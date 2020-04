Actualidade

O Hot Clube de Portugal comemora em direto o Dia Internacional do Jazz, na quinta-feira, na sua página no Facebook, com um concerto do guitarrista Bruno Santos, com o contrabaixista Romeu Tristão e o baterista Nemanja Delic.

O anúncio do concerto, a transmitir pelas 19:00, foi feito pela presidente do conselho diretivo do Hot Clube de Portugal, Inês Homem Cunha, numa mensagem publicada na rede social, em que cita um dos fundadores da instituição, e seu sócio n.º1, Luiz Villas-Boas: "O jazz é para ser consumido ao vivo", por isso, "os discos, as cassetes [são] paliativos".

"Lembrei-me desta frase dele porque nesta altura só nos restam os paliativos, e o pior é que não sabemos durante quanto tempo", prosseguiu Inês Homem Cunha, numa referência à paralisação e à pandemia da covid-19, que mantêm o Hot Clube e a sua escola de jazz, em Lisboa, fechados há mais de mês e meio.