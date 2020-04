Actualidade

As emissões da RTP África e RDP na Guiné-Bissau estão sem sinal desde terça-feira ao final do dia, disseram hoje à Lusa vários cidadãos guineenses.

Contactados pela Lusa, a direção de Informação da RTP e o Governo de Nuno Nabian, nomeado pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, não quiseram esclarecer as razões para que o sinal não estivese a ser emitido.

Em julho de 2017, as emissões da RTP África e da RDP foram suspensas, na sequência da denúncia do acordo de cooperação no âmbito da comunicação social pelo Governo guineense, na altura liderado por Umaro Sissoco Embaló.