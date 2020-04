Covid-19

A Reserva Federal (Fed) anunciou hoje que vai manter as taxas de juro de curto prazo próximas de zero, como parte do seu esforço para estimular uma economia a entrar na sua pior crise desde os anos 1930.

Em comunicado emitido depois da sua reunião sobre a política monetária, o banco central dos EUA anunciou que a taxa de referência permanece no intervalo entre zero e 0,25%.

Por outro lado, a Fed vai continuar a comprar títulos de dívida pública e hipotecários, para ajudar a manter as taxas de juro baixas e garantir que as empresas podem continuar a endividar-se, apesar de a economia estar quase paralisada vido à pandemia do novo coronavírus.