Covid-19

O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores não revelou hoje se o levantamento de medidas restritivas devido à covid-19 na região seguirá os prazos adotados a nível nacional, remetendo uma decisão para breve.

"Iremos comunicar esse possível alívio ou não das medidas implementadas nas últimas semanas dentro do mais curto espaço de tempo, compreendendo toda a ansiedade e o desejo da população", avançou Tiago Lopes, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto na região.