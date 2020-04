Covid-19

A Madeira mantém pelo quinto dia consecutivo o total de 86 casos de covid-19, já com 43 recuperados, informaram hoje as autoridades regionais, indicando que dos 43 doentes ativos, um foi hospitalizado devido ao agravamento da sua condição.

"Trata-se de um doente com uma comorbilidade, ou seja, com uma doença de base que exige cuidados adicionais de saúde no contexto hospitalar. Este doente encontra-se estável", esclareceu a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal.

Os restantes doentes mantêm "sintomas ligeiros" e permanecem em isolamento: 11 no domicílio e 31 numa unidade hoteleira.