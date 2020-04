Covid-19

O ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, disse na quarta-feira não saber quando ocorrerá o pico da pandemia do novo coronavírus no país, acrescentando que existe uma "possibilidade real" de uma segunda vaga da doença.

"Quando é que vai ser pico? Não sei e ninguém sabe. Um dos grandes problemas de se definir uma data é que aquela sugestão transforma-se numa promessa de um dado real. Quando aquilo não acontece, toda a gente começa a perguntar-se se não estaremos a fazer algo errado apenas porque a data não coincidiu", afirmou o novo responsável pela Tutela da Saúde, numa audiência virtual do Senado.

Segundo as estimativas do anterior ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, exonerado este mês pelo Presidente, Jair Bolsonaro, após divergências na questão do isolamento social, o país teria uma subida aguda no número de casos no corrente mês de abril, permanecendo em alta em maio e junho, sendo esse o período mais preocupante.