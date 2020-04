Covid-19

A atividade da indústria manufatureira na China voltou a abrandar em abril, com a pandemia da covid-19 a afetar a procura mundial, dificultando os esforços de Pequim para retomar a atividade económica.

A China tornou-se na primeira grande economia a reabrir as fábricas, em março, depois ter paralisado ao longo de mais de um mês, devido à covid-19, que começou na cidade chinesa de Wuhan, no centro do país.

No entanto, a epidemia alastrou-se aos Estados Unidos, à Europa e a outros grandes mercados, que foram assim forçados também a confinar as populações, paralisando o consumo e a produção.