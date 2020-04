Actualidade

O novo álbum do violinista Bruno Monteiro e do pianista João Paulo Santos é dedicado à música de Igor Stravinsky, transposta para violino e piano, e inclui o Duo Concertante, a única obra que o compositor escreveu para esta instrumentação.

O alinhamento deste novo trabalho discográfico, explicou Bruno Monteiro à Lusa, baseou-se no que o compositor e pianista russo apresentava nas suas digressões europeias com o violinista Samuel Dushkin, e inclui a "Suite Italiana", a partir de um tema de Giovanni Battista Pergolesi, compositor do barroco italiano, e transcrições para violino e piano de música de bailados como "Beijo de Fada", três peças de "Pássaro de Fogo" e a "Dança Russa" de "Petrushka".

Publicado com apoio da Direção-Geral das Artes, o álbum reúne "as principais obras para esta formação [piano/violino] do compositor russo" que viveu entre 1882 e 1971, afirmou Bruno Monteiro