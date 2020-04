Actualidade

O Lloyds Banking Group anunciou hoje lucros líquidos de 480 milhões de libras (552 milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 60% que no mesmo período de 2019, devido à deterioração das condições económicas provocada pela pandemia da covid-19.

Num comunicado enviado à London Stock Exchange, o banco sublinha que no primeiro trimestre de 2019 obteve um lucro líquido de 1.200 milhões de libras (1.380 milhões de euros), enquanto o lucro antes de impostos foi de 74 milhões de libras (85 milhões de euros) entre janeiro e março de 2020, menos 95% do que no mesmo trimestre do ano anterior.

As receitas líquidas do banco baixaram 11%, para 3.952 milhões de libras (4.544 milhões de euros).