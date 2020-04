Actualidade

Um grupo de deputados do Parlamento Nacional timorense vai apresentar ao Tribunal de Recurso um pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade de várias ações do Presidente da República nos últimos meses, disse hoje o presidente do CNRT.

O anúncio foi feito hoje pelo presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), segunda força política do país, Xanana Gusmão, que considerou que o Presidente da República cometeu "violações claras e graves das suas responsabilidades constitucionais" com atos "por ação e omissão".

"Enviamos hoje uma petição inicial de fiscalização do Tribunal de Recurso sobre estas questões", disse Xanana Gusmão, afirmando que "o Presidente tem de cumprir a Constituição".