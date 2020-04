Covid-19

A economia da zona euro recuou no primeiro trimestre 3,3% face ao período homólogo e 3,8% na comparação com o anterior, a maior queda registada desde 1995, segundo uma estimativa do Eurostat.

Na União Europeia (UE), o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,7% face aos primeiros três meses de 2019 e 3,5% na comparação com último trimestre do ano passado, refere hoje o Eurostat, que destaca o início em março do confinamento devido à covid-19.