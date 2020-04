Actualidade

O Governo israelita elogiou hoje a decisão da Alemanha de proibir todas as atividades do Hezbollah libanês no seu território e considerou que a medida constitui um passo importante na "luta global contra o terrorismo".

A Alemanha anunciou hoje a proibição total das atividades no país do poderoso movimento xiita libanês Hezbollah, posição que era reclamada por Israel e pelos Estados Unidos, que consideram o Hezbollah uma organização terrorista.

"Esta é uma decisão muito importante, um passo importante e significativo na luta global contra o terrorismo", disse o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, acrescentando que o Estado hebreu sente uma "profunda gratidão" para com o Governo alemão.