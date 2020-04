Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) de França contraiu-se 5,8% no primeiro trimestre, o maior recuo desde a criação da série histórica em 1949, devido à paralisação provocada pelas medidas de contenção da covid-19 desde meados de março.

O Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE), que divulgou hoje a primeira estimativa para os primeiros três meses do ano, sublinha em comunicado que este recuo está bem acima do de 1,6% no primeiro trimestre de 2009 resultante da crise financeira e do de 5,3% no segundo trimestre de 1968, quando ocorreu a famosa revolta estudantil e operária daquele ano.

Na contração do primeiro trimestre de 2020, pesou principalmente o recuo de 6,6% da procura doméstica, resultante de uma queda de 6,1% do consumo privado e de 11,8% do investimento.