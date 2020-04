Covid-19

A ministra da Saúde diz que vai recorrer mais aos privados para recuperar o atraso na atividade do Serviço Nacional de Saúde suspensa por causa da covid-19 e que a retoma no serviço público deve começar pela cirurgia de ambulatório.

"Não creio que o SNS será capaz sozinho [de recuperar a atividade suspensa]", afirmou Marta Temido, numa entrevista do podcast do PS "Política com Palavra", hoje divulgada.

Questionada sobre se será preciso recorrer mais aos privados para recuperar [a atividade], Marta Temido disse: "Essa intenção existe, é clara e vamos acioná-la".