Covid-19

O Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo de ralis (WRC), foi cancelado devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje o Automóvel Club de Portugal (ACP).

A prova, que estava marcada inicialmente entre 21 e 24 de maio, já tinha sido adiada, com o ACP a explicar que ainda tentou que fosse disputada no "final de outubro", mas que tal não vai acontecer.

"Depois de avaliadas, em conjunto com os parceiros da prova, autarquias e patrocinadores, todas as condições sanitárias e de segurança que o WRC Vodafone Rali de Portugal exige, as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que vivemos, além da incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo", refere em comunicado.