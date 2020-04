Covid-19

A agência de notação financeira Standard & Poor's desceu o rating da África do Sul para BB-, devido ao efeito da pandemia, antecipando uma recessão de 4,5% e uma subida da dívida pública para 75%.

"As pressões relacionadas com a covid-19 vão ter implicações adversas significativas para a economia da África do Sul, já de si com um crescimento e um desempenho orçamental fracos", lê-se numa nota divulgada pela agência de rating, que assim segue os passos da Moody's e da Fitch na degradação da avaliação da qualidade do crédito.

"O défice orçamental vai continuar elevado, e o custo de servir a dívida pública vai aumentar para cerca de 6,5% do PIB em 2023", acrescentam os analistas na nota colocada no site da agência de rating.