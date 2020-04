Covid-19

Cabo Verde e a Guiné Equatorial estão entre os cinco países africanos com mais casos de covid-19 declarados por 100 mil habitantes, divulgou hoje o Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC).

"Quando se tem em consideração a população, Djibuti (105), Maurícias (26), Cabo Verde (20), Guiné Equatorial (18) e Seychelles (11) estão a reportar o maior número de casos por 100 mil habitantes", disse Benjamin Djoudalbaye, do África CDC.

De acordo com o responsável pela diplomacia da saúde e comunicação do África CDC - que hoje substituiu na conferência de imprensa semanal o diretor John Nkengasong - África do Sul (15%), Egito (14%), Marrocos (12%), Argélia (10%) e Camarões (5%) mantêm-se como os países africanos com maior número de casos acumulados.