1.º de Maio

As duas centrais sindicais têm este ano um Dia do Trabalhador diferente devido à pandemia: a UGT fará uma 'maratona' de vídeos e a CGTP vai estar na rua, mas apenas em metade das localidades habituais e com poucos participantes.

O estado de emergência em que o país está, com as regras de confinamento para combater a propagação da covid-19, obrigaram a CGTP e a UGT a cancelar as comemorações que tinham previstas para assinalar o 1.º de Maio e optar por iniciativas mais recatadas.

A UGT tinha agendada uma concentração para Vila Real, onde o seu secretário-geral faria a sua intervenção político-sindical, mas vai evocar a data com uma sucessão de vídeos com depoimentos de sindicalistas da central e de estruturas sindicais estrangeiras, nomeadamente a Confederação Europeia de Sindicatos.