Actualidade

Dezenas de pessoas manifestaram-se hoje junto ao Supremo Tribunal de Israel contra a análise por este de petições para desqualificar Benjamin Netanyahu para o cargo de primeiro-ministro, dado enfrentar acusações criminais.

À volta de 100 pessoas, muitas com bandeiras israelitas e cumprindo a distância social determinada pela pandemia do novo coronavírus, manifestaram-se contra o que designaram de intervenção judicial no processo democrático.

"O Supremo Tribunal está a destruir a democracia" ou "O povo é soberano" podia ler-se em faixas que os manifestantes seguravam.