A Finlândia aceitou receber uma centena de crianças refugiadas, não acompanhadas, e 30 adultos, expandindo-se assim o número de países de acolhimento que começaram a receber requerentes de asilo, anunciou hoje o Ministério das Migrações da Grécia.

De acordo com o Executivo de Atenas, o acolhimento por parte de Helsínquia é consequência de contactos estabelecidos com o Ministério do Interior da Finlândia.

Em fevereiro, o governo finlandês aceitou o acolhimento de 175 pessoas requerentes de asilo e que se encontram nos campos de refugiados do Chipre, Grécia, Itália e Malta para "aliviar a situação humanitária".