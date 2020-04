Covid-19

O vereador da Cultura na Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, lamentou hoje a ausência de diálogo do Governo com os municípios sobre a "retoma das atividades culturais e turísticas e, em particular, dos grandes eventos públicos".

Durante a reunião do executivo camarário, Jorge Sobrado exprimiu a sua "incompreensão e indignação" relativamente ao "silêncio a que o Governo tem votado os municípios na definição e no debate" da retoma destas iniciativas, no âmbito da pandemia de covid-19.

"Que o silêncio dê lugar a um diálogo, no mínimo, a uma auscultação", pediu o vereador, lembrando que "os municípios podem ser a parte pequena da despesa pública, mas são a parte grande - a parte de leão - do investimento cultural e da animação turística e comercial dos territórios".