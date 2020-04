Actualidade

A economia italiana contraiu-se 4,7% no primeiro trimestre de 2020 face aos últimos três meses de 2019 e 4,8% face ao mesmo período de 2019, segundo dados provisórios publicados hoje pelo instituto nacional de estatística italiano (Istat).

Com este indicador, que reflete o impacto da epidemia da covid-19 no país, Itália entra em recessão técnica, já que o Produto Interno Bruto (PIB) se contraiu 0,3% no último trimestre de 2019.

O instituto deverá rever este número e publicará o dado definitivo em 29 de maio.