Actualidade

O Presidente da Polónia nomeou hoje um presidente interino para o Supremo Tribunal, na sequência da passagem à reforma da atual presidente, crítica das políticas do governo nacionalista que atentam contra a independência da justiça.

Uma manifestação de apoio à presidente cessante, Malgorzata Gersdorf, está prevista para hoje junto ao Supremo.

Gersdorf tem sido uma das vozes mais críticas das políticas do governo do partido Lei e Justiça (PiS) para controlar o poder judicial e da legislação apresentada pelo executivo para permitir que as eleições presidenciais, previstas para 10 de maio, se realizem por correio, em vez de serem adiadas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.