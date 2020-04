Actualidade

O diretor dos Serviços de Inteligência de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, afirmou hoje que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está "doente", adiantou a agência noticiosa taiwanesa CNA.

Sem avançar mais detalhes, a agência escreveu que Chiu respondia à pergunta de um deputado do partido no poder em Taiwan, no parlamento, sobre o estado de saúde de Kim Jong-un.

Questionado de seguida pelo legislador se o líder norte-coreano ainda está vivo, o chefe dos Serviços de Inteligência de Taiwan sorriu e fugiu à pergunta.