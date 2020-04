Covid-19

As Comissões de Trabalhadores de quatro instituições culturais apelaram a um repensar da política do setor, para o seu fortalecimento, acompanhado por uma valorização dos funcionários que o compõem, independentemente do vínculo laboral.

Num comunicado conjunto, as Comissões de Trabalhadores das fundações Centro Cultural de Belém, Calouste Gulbenkian, Serralves e da Parques de Sintra - Monte da Lua explicam que se juntaram, no segundo semestre do ano passado, "para debater questões relacionadas com a respetiva área de atuação e definir uma estratégia conjunta e transversal face à realidade dos trabalhadores de cada instituição".

Agora, no contexto da pandemia de covid-19, que levou as instituições culturais a fecharem portas para prevenir o contágio do novo coronavírus, os trabalhadores escreveram ao Ministério da Cultura para apresentar "uma reflexão sobre os acontecimentos decorridos das medidas de contingência em vigor".