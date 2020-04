Covid-19

A cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos deverá ser levantada às 00:00 de domingo, caso não surjam novos doentes com covid-19, anunciou hoje o presidente do Governo Regional da Madeira.

"Sem novos casos positivos, a situação de exceção [na freguesia de Câmara de Lobos] será levantada a partir das 00:00 do dia 03 de maio", declarou Miguel Albuquerque, em videoconferência, no Funchal, destinada a divulgar o calendário do desconfinamento e a reabertura "gradual" de algumas atividades económicas na região.

Devido ao surgimento de uma cadeia de transmissão da covid-19 num dos bairros sociais de Câmara de Lobos, o da Nova Cidade, alegadamente na sequência de um convívio familiar na altura da Páscoa, o executivo madeirense decretou em 19 de abril uma cerca sanitária para esta freguesia, por um período de 15 dias, a única adotada no arquipélago.