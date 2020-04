Covid-19

Os hotéis e unidades equiparadas de Lisboa que alojem gratuitamente profissionais de saúde devido à pandemia de covid-19 vão ficar isentos de tarifas de saneamento e de resíduos urbanos, segundo uma proposta hoje aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal.

A proposta, que era subscrita pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e responsável pelo pelouro das Finanças, João Paulo Saraiva, foi aprovada na reunião privada do executivo realizada hoje de manhã.

A isenção de tarifas de saneamento e gestão de resíduos urbanos "às unidades hoteleiras e equiparadas que alojem profissionais de saúde, a título gratuito, no âmbito da emergência de saúde pública" decorrente do surto do novo coronavírus terá início em 01 de abril e "enquanto durar a situação de pandemia causada pelo covid-19".