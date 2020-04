Actualidade

Desagravamento fiscal, mais proteção social e obrigatoriedade de contratos com entidades públicas são algumas das medidas de "emergência, retoma e reforma" que o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos (Cena-STE) quer apresentar à tutela da Cultura.

O pacote de medidas, que define de aplicação "a curto, médio e longo prazo durante os próximos dois anos", foi revelado hoje pelo Cena-STE, no dia em que tinha marcada uma reunião com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, entretanto adiada para a próxima terça-feira.

"Lamentamos profundamente que o Ministério da Cultura não considere prioritário discutir com os representantes dos trabalhadores do setor propostas tão urgentes quanto estruturantes para estabilizar as situações de urgência com que nos deparamos todos os dias", afirma o sindicato no comunicado.