Covid-19

O Ministério dos Negócios Estrangeiros afastou hoje a hipótese de uma redução dramática do número de alunos inscritos e de docentes no Ensino de Português no Estrangeiro (EPE), anunciando que já se inscreveram 81% dos alunos do ano passado.

Em resposta ao Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa que alertou para o risco de uma "dramática redução" do número de alunos e de professores na rede do EPE devido às restrições impostas pela covid-19, o Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu, em comunicado, que "o prazo para finalização do processo de inscrições para o ano letivo 2020/2021 foi prorrogado de 30 de abril para 31 de maio".

"A definição deste prazo tem como pressuposto a necessidade de apresentação à da proposta de rede para esse ano letivo, ajustada à procura recolhida por via das inscrições, por forma a assegurar a colocação atempada em posto dos docentes EPE em cada país", prossegue a nota do MNE.