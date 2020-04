Actualidade

Os Mancines, banda de Coimbra, lançaram o álbum "II", cinco anos após a sua estreia, um disco mais leve, mais próximo próximo da pop e "mais contemporâneo na linguagem musical".

No álbum, lançado pela editora Lux Records no final do mês de abril, além de temas originais, a banda interpreta canções do compositor italiano Nino Rota e dos Heróis do Mar, contando também com a participação de JP Simões e Samuel Úria, responsáveis pelas letras de duas canções de "II".

"Este é um disco que me parece mais leve, num formato mais pop, mais leve, mais acessível e mais contemporâneo na linguagem musical", disse à agência Lusa o músico Pedro Renato, responsável pela composição das músicas da banda.