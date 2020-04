Covid-19

O Conselho do Governo da Madeira declarou hoje a situação de calamidade no arquipélago, com efeitos a partir das 00:00 de domingo e por um período de 15 dias, no âmbito da pandemia da covid-19.

Em comunicado, o executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, informa que foi ainda determinado o "confinamento, se necessário compulsivamente, por um período de 14 dias, de todas as pessoas e respetivas bagagens que desembarquem nos aeroportos e portos da Madeira e Porto Santo".

Não são abrangidos os "doentes em tratamento e as pessoas que desembarquem nos portos por razões profissionais", em termos definidos através de despacho.