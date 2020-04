Covid-19

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços acusou hoje a direção do SBSI/SAMS de desrespeitar a lei ao decidir "unilateralmente" e "incompreensivelmente" encerrar o Hospital do SAMS e as suas clínicas, colocando em 'lay-off' os trabalhadores.

"O CESP e os trabalhadores não compreendem nem aceitam que o Hospital dos SAMS, o Centro Clínico de Lisboa e as clínicas em todo o país continuem encerradas há mais de um mês, por decisão unilateral e incompreensível da direção do SBSI/SAMS [Serviço de Ação Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas], que anda a gastar dezenas de milhares de euros na sua imagem, nos jornais ou televisão, para tentar explicar o inexplicável", afirma o sindicato em comunicado.

Sustentando que "os trabalhadores que prestam cuidados de saúde podem e devem estar ao serviço dos beneficiários e utentes e os restantes devem estar a trabalhar em casa, conforme previsto no decreto do estado de emergência, em vez de estarem em 'lay-off", o CESP acusa a direção do SBSI/SAMS de estar "determinada na retirada de rendimento" destes funcionários.