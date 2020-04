Covid-19

A primeira Feira Digital do Queijo DOP, alargada até 15 de maio, passa a incluir vinhos diversos produzidos na região Centro, anunciaram hoje os promotores.

Em declarações à agência Lusa, o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, Jorge Brito, fez "um balanço muito positivo" das duas primeiras semanas da feira, inaugurada no dia 15 pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, e que deveria terminar hoje.

"Os produtores estão a vender mais do que esperavam", congratulou-se, realçando que a participação dos CTT no projeto contribui para "escoar a preços muito competitivos" diferentes queijos com denominação de origem protegida (DOP) do Centro de Portugal.