O desconfinamento vai obrigar a retomar e intensificar o controlo do início da epidemia de covid-19, detetando casos precocemente e monitorizando os seus contactos para impedir novas cadeias de transmissão, disse hoje a diretora-geral da Saúde.

Na conferência de imprensa diária sobre a covid-19, Graça Freitas observou que o fim do estado de emergência e o reatamento das atividades económicas vai levar as autoridades de saúde a tentar encontrar um "equilíbrio entre a dinâmica da epidemia e a do desconfinamento", através de uma monitorização "semana a semana".

"Nesse equilíbrio, a primeira coisa é monitorizar, medir a epidemia. Para isso precisamos de não baixar a guarda em nada. Fazer o que fazíamos no início: detetar casos e precocemente. Aquele trabalho hercúleo do início, para controlar um caso e seus contactos, de modo a não dar origem a outras cadeias de transmissão, vai ter de ser intensificado", explicou a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS).