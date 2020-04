Covid-19

Os cemitérios do Funchal, que têm estado encerrados para visitas devido à pandemia da covid-19 durante o estado de emergência, voltam a abrir as portas a partir de domingo, anunciou hoje a Câmara Municipal.

"A Câmara Municipal do Funchal volta a permitir, a partir deste domingo, dia 03 de maio, a realização de visitas nos quatro cemitérios municipais, em São Martinho, Santo António, São Gonçalo e Monte, na sequência do fim do estado de emergência em Portugal", pode ler-se na informação hoje divulgada pela principal autarquia da Madeira.

No mesmo documento, o município adianta que as visitas podem realizar-se no horário entre as 09.00 e as 17:00, em todos os cemitérios do concelho, mas, os visitantes "terão de respeitar as apertadas regras de segurança".