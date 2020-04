Covid-19

O comércio em geral e a prestação de serviços ao público na Madeira vão ser retomados a partir das 00:00 da próxima segunda-feira, anunciou hoje o executivo regional, reconhecendo que se trata de uma "decisão de risco".

"Se a evolução se revelar desfavorável, não hesitaremos um momento em assumir as decisões necessárias no sentido de garantir a sua reversão e a contenção", disse o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em videoconferência, no Funchal.

O governante indicou que o executivo, de coligação PSD/CDS-PP, vai avaliar na próxima semana a evolução da pandemia de covid-19 no arquipélago, onde há registo de 86 casos positivos, já com 43 recuperados, e, caso se revele favorável, serão adotadas gradualmente novas medidas de desconfinamento e abertura das atividades.